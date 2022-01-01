Наша мастерская оказывает профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому с гарантией до 12 месяцев!
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При вызове мастера сейчас, скидка на ремонт 10% в подарок!
Выезжаем за 30 минут
Ремонт от 500 рублей
Гарантия до 12 месяцев
Внимание! В цены, указанные на сайте не включена стоимость запчастей. Точная цена ремонта зависит от поломки и стоимости запасных частей для Вашей модели компьютера. На большинство видов работ предоставляется гарантия до 12 месяцев.
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Стаж работы мастеров более 5 лет
95% поломок устраняем за 60 минут
В наличии или под заказ запасные части
Выезд с 10:00 до 20:00 без выходных
87% неисправностей ремонтируем за 1 визит
Даем гарантию до 12 месяцев на все услуги
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Выезжаем через 30 минут
При ремонте диагностика бесплатно
Наши специалисты устранят любую неполадку в компьютере. Установка, настройка и восстановление Windows 7/8.1/10. Установка Office, почты, скайпа, установка антивируса, чистка от вирусов и это только малый спектр услуг с чем мы можем вам помочь. Мы используем только качественные детали и профессиональное оборудование для ремонта компьютеров в Липецке. Ремонтируем компьютеры всех известных марок. На все работы даём гарантию сроком до 1 года!
Позвоните по телефону ☎ +7 (904) 283-55-88. Укажите признаки неисправности компьютера. Вы будете разговаривать со специалистом, который примет заявку и согласует с вами удобное время визита.
Режим нашей работы:
Примерные цены указаны в прайс-листе. Окончательная стоимость ремонта зависит от причины поломки, модели техники и необходимых запчастей. Одна и та же проблема может быть вызвана дефектами различных узлов, поэтому по телефону установить, что именно произошло очень сложно. Точную стоимость ремонта озвучит специалист после того, как проведет диагностику. Если цена вас не устроит, вы вправе отказаться от предоставляемых нами услуг. Однако практика показывает, что наши клиенты делают это крайне редко, потому что мы предлагаем удобные условия и доступные цены. Позвоните нам прямо сейчас, вызовите нашего специалиста и убедитесь в этом сами.
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Вы оставляете заявку нам по ☎ +7 (904) 283-55-88
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Уточняем характер неисправностей
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Наш специалист выезжает к Вам для ремонта
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Диагностируем компьютер, ноутбук согласовываем стоимость
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Приступаем к ремонту
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Вы оплачиваете ремонт, мы даем гарантию
Компьютерная помощь
Мастер быстро и качественно выполнил свою работу и по приемлемой цене)
Компьютерная помощь
Все отлично! Мастер сначала помог дистанционно выбрать подходящий SSD. Приехал как договаривались, быстро установил и ответил на все вопросы
Компьютерная помощь
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Компьютерная помощь
Спасибо большое Константину! Переустановил систему и поставил программы. Всё очень быстро теперь работает! Советую!
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