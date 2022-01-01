+7 (904) 283-55-88
Ежедневно с 10:00 до 20:00
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Быстрая компьютерная помощь на дому в Липецке

Наша мастерская оказывает профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому с гарантией до 12 месяцев!

Ремонт компьютеров в Липецке
+7 (904) 283-55-88

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При вызове мастера сейчас, скидка на ремонт 10% в подарок!

Скорость

Скорость

Выезжаем за 30 минут

Низкая стоимость

Низкая стоимость

Ремонт от 500 рублей

Надежность

Надежность

Гарантия до 12 месяцев

Цены на ремонт компьютеров в Липецке

Выезд мастера БЕСПЛАТНО
Диагностика (при выполнении ремонта) БЕСПЛАТНО
Диагностика (в случае отказа от ремонта) 500 руб.
Установка WINDOWS от 500 руб.
Настройка роутера от 1000 руб.
Удаление вирусов от 600 руб.
Установка антивируса от 800 руб.
Настройка биоса от 500 руб.
Установка драйверов от 450 руб.
Настройка / установка программ от 450 руб.
Установка офиса (Word, PowerPoint, Excel) от 450 руб.
Замена комплектующих от 600 руб.
Замена термопасты от 600 руб.
Настройка принтера от 400 руб.
Настройка почты от 350 руб.
Настройка IP-TV от 1000 руб.
Сброс пароля Wi-Fi роутера от 600 руб.
Обучение работе с ПК от 700 руб.

Внимание! В цены, указанные на сайте не включена стоимость запчастей. Точная цена ремонта зависит от поломки и стоимости запасных частей для Вашей модели компьютера. На большинство видов работ предоставляется гарантия до 12 месяцев.

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Причин заказать ремонт у нас:

Опытные мастера
Опытные мастера

Стаж работы мастеров более 5 лет

Профессионалы
Профессионалы

95% поломок устраняем за 60 минут

Склад деталей
Склад деталей

В наличии или под заказ запасные части

В день обращения
В день обращения

Выезд с 10:00 до 20:00 без выходных

Ремонт за 1 визит
Ремонт за 1 визит

87% неисправностей ремонтируем за 1 визит

Гарантия
Гарантия

Даем гарантию до 12 месяцев на все услуги

Расчет
Расчет

Предварительный расчет стоимости

Выезд на дом
Выезд на дом

Выезжаем через 30 минут

Диагностика
Диагностика 0 рублей

При ремонте диагностика бесплатно

О компании

Наши специалисты устранят любую неполадку в компьютере. Установка, настройка и восстановление Windows 7/8.1/10. Установка Office, почты, скайпа, установка антивируса, чистка от вирусов и это только малый спектр услуг с чем мы можем вам помочь. Мы используем только качественные детали и профессиональное оборудование для ремонта компьютеров в Липецке. Ремонтируем компьютеры всех известных марок. На все работы даём гарантию сроком до 1 года!

Как вызвать специалиста на дом

Позвоните по телефону ☎ +7 (904) 283-55-88. Укажите признаки неисправности компьютера. Вы будете разговаривать со специалистом, который примет заявку и согласует с вами удобное время визита.

Режим нашей работы:

  1. Заказы принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных и праздников.
  2. Специалист выезжает со всеми необходимыми запасными частями и инструментами в течение 60 минут после получения заявки, или в согласованное время.
  3. Большинство неисправностей мы устраняем в течение часа, более сложные могут потребовать немного больше времени. Мы всегда планируем свою работу так, чтобы выполнить работу за один визит.

Сколько стоит ремонт компьютера

Примерные цены указаны в прайс-листе. Окончательная стоимость ремонта зависит от причины поломки, модели техники и необходимых запчастей. Одна и та же проблема может быть вызвана дефектами различных узлов, поэтому по телефону установить, что именно произошло очень сложно. Точную стоимость ремонта озвучит специалист после того, как проведет диагностику. Если цена вас не устроит, вы вправе отказаться от предоставляемых нами услуг. Однако практика показывает, что наши клиенты делают это крайне редко, потому что мы предлагаем удобные условия и доступные цены. Позвоните нам прямо сейчас, вызовите нашего специалиста и убедитесь в этом сами.

Ремонтируем все фирмы компьютеров

Как происходит ремонт?

1

Заявка

Вы оставляете заявку нам по ☎ +7 (904) 283-55-88

2

Уточнение

Уточняем характер неисправностей

3

Выезд специалиста

Наш специалист выезжает к Вам для ремонта

4

Диагностика

Диагностируем компьютер, ноутбук согласовываем стоимость

5

Ремонт

Приступаем к ремонту

6

Оплата и гарантия

Вы оплачиваете ремонт, мы даем гарантию

Отзывы наших клиентов

Татьяна Дмитриевна

Компьютерная помощь

5 звёзд

Мастер быстро и качественно выполнил свою работу и по приемлемой цене)

Владимир

Компьютерная помощь

5 звёзд

Все отлично! Мастер сначала помог дистанционно выбрать подходящий SSD. Приехал как договаривались, быстро установил и ответил на все вопросы

Олег

Компьютерная помощь

5 звёзд

Работа выполнена качественно и оперативно. Нашли неисправность и устранили. Восстановлена работоспособность компьютера. Всё работает.

Елена

Компьютерная помощь

5 звёзд

Спасибо большое Константину! Переустановил систему и поставил программы. Всё очень быстро теперь работает! Советую!

Инна

Компьютерная помощь

5 звёзд

Прекрасный мастер, на все вопросы отвечает простым и понятным языком, общается очень вежливо, работу выполнил качественно!

Работаем во всех районах города Липецка и области

Контакты
Адрес:
Учебный пер., 1, Липецк
Телефон:
+7 (904) 283-55-88
Специалист:
Константин
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