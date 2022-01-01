О компании

Наши специалисты устранят любую неполадку в компьютере. Установка, настройка и восстановление Windows 7/8.1/10. Установка Office, почты, скайпа, установка антивируса, чистка от вирусов и это только малый спектр услуг с чем мы можем вам помочь. Мы используем только качественные детали и профессиональное оборудование для ремонта компьютеров в Липецке. Ремонтируем компьютеры всех известных марок. На все работы даём гарантию сроком до 1 года!

Как вызвать специалиста на дом

Позвоните по телефону ☎ +7 (904) 283-55-88. Укажите признаки неисправности компьютера. Вы будете разговаривать со специалистом, который примет заявку и согласует с вами удобное время визита.

Режим нашей работы:

Заказы принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных и праздников. Специалист выезжает со всеми необходимыми запасными частями и инструментами в течение 60 минут после получения заявки, или в согласованное время. Большинство неисправностей мы устраняем в течение часа, более сложные могут потребовать немного больше времени. Мы всегда планируем свою работу так, чтобы выполнить работу за один визит.

Сколько стоит ремонт компьютера

Примерные цены указаны в прайс-листе. Окончательная стоимость ремонта зависит от причины поломки, модели техники и необходимых запчастей. Одна и та же проблема может быть вызвана дефектами различных узлов, поэтому по телефону установить, что именно произошло очень сложно. Точную стоимость ремонта озвучит специалист после того, как проведет диагностику. Если цена вас не устроит, вы вправе отказаться от предоставляемых нами услуг. Однако практика показывает, что наши клиенты делают это крайне редко, потому что мы предлагаем удобные условия и доступные цены. Позвоните нам прямо сейчас, вызовите нашего специалиста и убедитесь в этом сами.